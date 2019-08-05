Найдена старейшая пресноводная рыба

Ученые подозревали, что большеротый буффало (Ictiobus cyprinellus), вид рыб семейства чукучановых, живущий в Северной Америке, имеет бо́льшую продолжительность жизни, чем считалось (она оценивалась примерно в 20 лет), и решили проверить предположение. Они выловили множество Ictiobus cyprinellus между 2011 и 2018 гг. ; некоторых рыб они изучили и разместили на них метки, после чего отпустили, других же проанатомировали, чтобы узнать их возраст. Возраст рыб оценивали по отолитам — структурам в "ушах", помогающим им балансировать; каждый новый слой в этих структурах появляется через регулярные промежутки времени (впрочем, для проверки был использован дополнительный метод — так как интервалы, через которые появляется новый слой, могут различаться у разных рыб; другой метод подтвердил результаты).

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Ученые обнаружили, что исследуемым рыбам примерно 80-90 лет: это очень много, учитывая, какая продолжительность жизни Ictiobus cyprinellus предполагалась вначале. Старейшей же из изученных особей оказалось… 112 лет! Это самая старая из известных пресноводных рыб (наибольшую продолжительность жизни среди морских рыб имеет полярная акула (Somniosus microcephalus): ее средняя продолжительность жизни, согласно оценкам ученых, составляет как минимум 272 года).

При этом ученые показали, что 85-90 процентов большеротого буффало из некоторых изученных популяций имеют возраст более 80 лет, что указывает на проблему. Она связана с дамбами, которые, в частности, ограничивают рыбам доступ к нерестилищам. Таким образом, в данных популяциях Ictiobus cyprinellus, по-видимому, не появляются новые рыбы.

Ictiobus cyprinellus являются крупнейшими из Ictiobus: они могут составлять более 1,25 метра в длину и весить около 36 килограммов.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Communications Biology; кратко о результатах сообщает портал ScienceAlert.