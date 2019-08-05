Найден способ предсказывать место извержения вулканов

Группа немецких и итальянских ученых выяснила, как точно определить, где на поверхности кратера или кальдеры может произойти вулканический выброс. Статья об исследовании опубликована в журнале Science Advances.

При некоторых извержениях вершины вулканов разрушаются, образуя впадины шириной в несколько километров, называемые кальдерами, в которых жерло вулкана покрыто пеплом. Когда ручейки магмы выходят из этих отверстий, то даже при небольших извержениях на поверхность может выходить опасное количество лавы и газа. Местоположение и уровень угрозы при таких извержениях трудно предсказать — иногда выброс может происходить в нескольких километрах от центра кальдеры.

Группа ученых из Потсдамского центра имени Гельмгольца, Третьего университета Рима и Национального института геофизики и вулканологии (Италия) использовала физические модели переноса магмы, чтобы предсказать пути потоков вулканического вещества и, следовательно, места их будущего выхода на поверхность.

Магма идет по пути наименьшего сопротивления. Самый простой путь для нее, как обнаружили исследователи, — двигаться через менее плотные по сравнению с соседними породами скалы. Хотя многие геологи думали, что путь наименьшего сопротивления будет проходить через уже существующий путь или дефект породы, команда ученых обнаружила, что многие кальдеры являются «одноразовыми», что означает, что магма извергается через них один раз и никогда больше.

Исследователи использовали эти открытия для создания компьютерных моделей будущих магматических путей на поверхность. Они сравнили предсказания своей модели с известными извержениями на Флегрейских полях в Италии. Это активное вулканическое поле шириной 13 км впервые изверглось почти 50 тыс. лет назад. Модель ученых точно нанесла на карту 70 извержений в этом районе за прошлые 15 тыс. лет, включая последнее очень разрушительное извержение, приведшее к образованию конуса Монте-Нуово в 1538 году. Следующим шагом ученых должно стать предсказание извержения Йеллоустоуна.