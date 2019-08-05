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Роботу «Федору» перед полетом на МКС вставили радиационно-стойкие «мозги» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Робот "Федор" перед полетом на Международную космическую станцию претерпел существенные изменения, в частности, электронику заменили на устойчивую к космическим условиям, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.
Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел собственный аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
"В настоящее время модификация антропоморфного робота Skybot F-850 сильно отличается от его "предшественников". Например, в новой версии изменены электронная компонентная база, материал пластиковых элементов и система управления. Все изменения, которые приходилось выполнять в короткий срок, тесно связаны с условиями эксплуатации и высокими требованиями к оборудованию, используемому в ракетно-космической отрасли", — рассказал Блошенко.
Условиями космоса являются отсутствие гравитации, повышенный уровень радиации, шум и вибрации на борту станции, а также перегрузки при старте и посадке.
Ранее Блошенко рассказал РИА Новости, что в робота заложили программу с элементами искусственного интеллекта.
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Наука и техника , Технологии , Александр Скворцов , Роскосмос , РИА Новости
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