Роботу «Федору» перед полетом на МКС вставили радиационно-стойкие «мозги»

Робот "Федор" перед полетом на Международную космическую станцию претерпел существенные изменения, в частности, электронику заменили на устойчивую к космическим условиям, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.

Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел собственный аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.

"В настоящее время модификация антропоморфного робота Skybot F-850 сильно отличается от его "предшественников". Например, в новой версии изменены электронная компонентная база, материал пластиковых элементов и система управления. Все изменения, которые приходилось выполнять в короткий срок, тесно связаны с условиями эксплуатации и высокими требованиями к оборудованию, используемому в ракетно-космической отрасли", — рассказал Блошенко.

Условиями космоса являются отсутствие гравитации, повышенный уровень радиации, шум и вибрации на борту станции, а также перегрузки при старте и посадке.

Ранее Блошенко рассказал РИА Новости, что в робота заложили программу с элементами искусственного интеллекта.