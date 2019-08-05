Япония и США объединят космические войска

Японии планируется создать в 2020 году первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны. Об этом сообщила местная газета Yomiuri в понедельник.

Космическое подразделение включит около 70 специалистов. Они будут направлены на подготовку в Японское агентство аэрокосмических исследований, а также и ВС США

Отмечается, что Япония перенесла срок формирования космических войск с 2022 года в связи с планами США по созданию в 2020 году своих Космических сил. Эти две структуры должны будут тесно сотрудничать.

Штаб-квартиру японских космических войск разместят на на военной базе в городе Футю в префектуре Токио. Основной задачей станет наблюдение за космическим пространством с целью противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором. Для этого также разрабатывается специальная система мониторинга с использованием наземных радаров и телескопов. Она должна быть готова к эксплуатации в 2023 году.