На российском метеоспутнике «Метеор-М» № 2 произошел сбой, сообщил эксперт

Российский метеоспутник "Метеор-М" № 2 мог выйти из строя, с него не поступают данные, рассказал РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков

Космические снимки с "Метеора" передаются в открытом режиме, любой желающий с использованием соответствующего оборудования может принимать их.

"Спутник "Mетеор-M" номер 2 не передает изображение поверхности Земли на частоте 137.100/137.900 MHz QPSK 72Kbps (нет сигнала с аппарата)", — написал радиолюбитель на своем сайте.

Как пояснил Пашков РИА Новости, спутник перестал передавать данные на землю со вчерашнего дня. Безуспешно закончились шесть попыток получить с него данные в субботу и три — в воскресенье. До этого, 2 августа, на спутнике произошел сбой системы ориентации. Вместо того, чтобы смотреть точно вниз, на поверхность земли, спутник начал снимать землю на фоне космоса. Согласно опубликованному Пашковым полученному с аппарата снимку, "картинка" сильно искажена.

"У спутника по неизвестным причинам отказала система ориентации", — делает вывод Пашков. По его словам, в последнее время аппарат стал часто терять ориентацию из-за отказа систем. В прошлый раз это произошло 26 июня 2019 года. "Тогда восстановить штатную работу "Метеор-M" номер 2 не могли в течение суток", — рассказал радиолюбитель.

В компании-производителе космического аппарата — корпорации ВНИИЭМ тогда рассказали РИА Новости, что сбой в системе ориентации космического аппарата вызвала сильная магнитная буря.

РИА Новости пока не располагают комментариями госкорпорации "Роскосмос" и корпорации ВНИИЭМ по новому сбою в работе спутника.

Спутник "Метеор-М" номер 2 был запущен в космос в июле 2014 года. Его расчётный срок службы составляет пять лет.

Ранее Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета" сообщил, что часть целевой аппаратуры не функционирует на метеорологическом спутнике "Метеор-М"№2. На сайте центра отмечается, что на спутнике невозможно использовать по целевому назначению два прибора: модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ и бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М". При этом основной прибор "Метеора-М" номер 2 — многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР, а также инфракрасный Фурье-спектрометр (усовершенствованный инфракрасный зондировщик) полностью функциональны.

В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В 2020 и 2021 годах ожидаются запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.