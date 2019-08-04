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Пользователи Instagram пожаловались на сбои 

360tv.ru + ещё 5 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи Instagram по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети. В России проблемы наблюдаются у жителей Москвы.
«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 22:17 по времени Восточного побережья США (05:10 по московскому)», — говорится в сообщении на сайте сервиса Downdetector.
Судя по данным сервиса, больше всего от сбоев страдают пользователи в США, Бразилии, Бельгии, Нидерландов и Франции. Сбои также наблюдаются в Германии, Мексике, Великобритании, Японии и Малайзии.
Большинство пользователей жалуются на проблемы с обновлением ленты новостей. Около трети не могут войти в свои учетные записи, а около 20% — испытывают трудности с просмотром Stories. Кроме того, они пишут, что не могут отправить сообщения, фото и аудио другим пользователям.
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Наука и техника , Интернет , Москва , США
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