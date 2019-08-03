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Ученые нашли острова с уровнем радиации, как при чернобыльской катастрофе 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ученые обнаружили, что в некоторых районах Маршалловых островов уровень радиации выше, чем во время чернобыльской катастрофы 1986-го года. Об этом передает телеканал Fox News.
Как известно, в данном регионе более 60 лет назад прошли испытания ядерного оружия.
Согласно проведенным исследованиям, концентрация ядерных изотопов на некоторых из островов, в том числе Бикини и Наен, была значительно выше предельно допустимого уровня воздействия.
По информации ученых, на данный момент в указанном регионе из-за последствий от испытаний продолжаются человеческие и экологические катастрофы.
Например, к ним относится радиоактивное загрязнение окружающей среды.
Ранее сообщалось, что России угрожает второй Чернобыль.
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Наука и техника , Наука , Экология , Fox News
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