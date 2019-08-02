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Зоологи открыли в Эквадоре 11 новых видов лягушек 

Индикатор 2 часа назад
Фото: David Velalcázar/BIOWEB-PUCE
Зоологи из Канады и Эквадора описали 11 новых видов лягушек со склонов Анд. Исследование было опубликовано на страницах ZooKeys.
Род бесхвостых позвоночных (Pristimantis) — cамый разнообразный среди наземных позвоночных, включая в себя 532 описанных вида. В Эквадоре бесхвостые составляют 34,3% всего разнообразия земноводных: 114 видов из 204 представленных проживают только в этой местности. Таксономия рода сложная и ненадежная, потому что ранние исследования были основаны почти исключительно на внешнем виде. Морфологии, однако, часто недостаточно, чтобы определить границы видов и филогенетические связи. Недавние исследования показали, что видовое богатство Pristimantis недооценено. Применение в исследованиях ДНК-анализа в сочетании с морфологическими и поведенческими данными позволяет провести объективное разграничение видов.
Ученые из университета Британской Колумбии и Папского католического университета Эквадора задались целью объективно разграничить виды, распределенные от центра Эквадора до севера Перу. Биологи применили молекулярные, морфологические, биоакустические и экологические данные для того, чтобы определить эволюционные взаимоотношения 750 образцов клады Pristimantis со склонов Анд.
Кладе ученые присвоили имя Huicundomantis, которую приняли за подрод. Результаты показали, что Huicundomantis, в свою очередь, состоит из двух больших групп, первая получила имя группы видов P. phoxocephalus, вторая — группы видов P. cryptomelas. Huicundomantis состоит из 28 видов, из которых 12 были описаны, а 16 стали новыми. В статье биологи описали 11 из новых видов.
Исследователи уточнили идентичность P. riveti и показали, что популяции из южного Эквадора, традиционно приписываемые P. riveti — это новый вид P. lutzae sp. Далее оказалось, что P. prometeii и P. hampatusami— это один и тот же вид в разные стадии развития. Все виды имеют ограниченный ареал распространения (менее 4330 км2) и входят в Красные списки либо из-за с дефицита данных, либо под угрозой исчезновения.
В последний раз статья была посвящена такому количеству вновь открытых лягушек из западного полушария в 2007 году, когда испанский ученый Игнасио де ла Рива описал двенадцать видов из Боливии.
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Наука и техника , Канада , Эквадор
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