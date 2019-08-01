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В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51» 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: Google Maps
Пользователи Сети нашли на карте Китая необычную зону с неопознанным черным объектом.
Пользователи Сети изучили на Google Maps карту Китая и обнаружили подозрительную зону с неопознанным объектом в провинции Ганьсу на границе с Монголией. Сторонники теории заговора посчитали, что увиденное ими — это черный самолет-невидимка, якобы созданный по «технологии пришельцев».
Скриншоты с Google Maps заинтересовали конспиролога Скотта Уоринга. Об этом пишет британское издание Еxpress.
Он проанализировал карту и предположил, что неизвестный черный объект имеет ширину всего 10 метров. Уоринг не исключил, что «черный самолет невидимка» мог быть создан китайцами как ответ американской «Зоне 51».
Некоторые пользователи Сети согласились с выводам конспиролога, но нашлись и те, кто попытался дать иное объяснение увиденному. Так, один из подписчиков предположил, что обнаруженная на карте зона может быть простой стартовой площадкой для дронов.
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Наука и техника , Интернет , Google , Китай , Монголия
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