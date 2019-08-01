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Тайна волчьей мумии: генетики смогли извлечь РНК доисторического хищника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Northeastern Federal University
Исследователям удалось извлечь РНК из клеток печени волка, после чего был проведен сравнительный анализ с образами современных животных.
Российским генетикам, совместно с европейскими коллегами, удалось восстановить и упорядочить РНК древнего волка возрастом более 14 тысяч лет. Голова доисторического хищника и другие останки были обнаружены на севере Якутии в вечной мерзлоте. Предположительно, он вымер в одно время с мамонтами.
Достижение российской науки невозможно переоценить, так как в отличии от ДНК, которая сохраняется веками в неизменном виде, рибонуклеиновая кислота разрушается стремительно и извлечь ее из старых образцов биологической ткани почти невозможно. Самым большим успехом до этого дня считалось извлечение РНК древней кукурузы возрастом 700 лет.
Работая с останками волка, которому ученые дали кличку «Щенок Туман», удалось извлечь РНК из ткани печени животного. После этого ее сравнили с более поздними образцами клеток современных хищников. Успешный анализ РНК позволит исследователям выяснить, какие гены зубастого зверя были наиболее активны на момент гибели и поставит науку об изучении древних животных на новый уровень, сообщает журнал Plos.
О желании продолжить изучение обнаруженных останков уже заявили ученые из Японии и Швеции.
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Наука и техника , Наука , Республика Саха (Якутия)
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