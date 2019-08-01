В Подмосковье появится аэротакси

Компания «Хелиэкспресс» организует регулярные перевозки пассажиров на вертолетах во время проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС). Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Перевозки будут осуществляться от хелипарка «Подушкино» в Одинцово до аэропорта «Жуковский». Рейсы выполнит российский вертолет «Ансат», рассчитанный на семерых пассажиров.

По данным «Ведомостей», регулярные вертолетные рейсы появятся в столичном регионе впервые почти за 50 лет: в 1960–1971 годах такие рейсы выполнялись с вертолетной станции «Аэрофлота» рядом с Ленинградским шоссе во Внуково Шереметьево , между двумя этими аэропортами, а также между Внуково и Быково также были регулярные рейсы.

Директор по связям с общественностью «Русских вертолетных систем» Азад Каррыев рассказал РИА Новости, что стоить такой перелет во время МАКС-2019 будет 19 тысяч рублей (минимальный вариант), 23 тысячи (стандартный бизнес) и 150 тысяч (VIP, если выкупить весь вертолет).

Проводить будут более шести рейсов в день: утренний вылет из Москвы до начала шоу-программы и вылет после ее завершения. Время в полете составит 15-20 минут.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября.

Источник газеты рассказал, что по задумке доставлять пассажира к вертолетной площадке будет машина, а совершить перелет можно будет от МКАД до Подмосковья (в будущем — от Садового кольца). Предполагаемая стоимость услуги не уточняется. По данным «Коммерсанта», компания Heliport Moscow предлагает в столице услугу полета на вертолете Robinson R66 примерно за 46 тысяч рублей в час.