В Подмосковье появится аэротакси 

Компания «Хелиэкспресс» организует регулярные перевозки пассажиров на вертолетах во время проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС). Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Перевозки будут осуществляться от хелипарка «Подушкино» в Одинцово до аэропорта «Жуковский». Рейсы выполнит российский вертолет «Ансат», рассчитанный на семерых пассажиров.
По данным «Ведомостей», регулярные вертолетные рейсы появятся в столичном регионе впервые почти за 50 лет: в 1960–1971 годах такие рейсы выполнялись с вертолетной станции «Аэрофлота» рядом с Ленинградским шоссе во Внуково и Шереметьево, между двумя этими аэропортами, а также между Внуково и Быково также были регулярные рейсы.
Директор по связям с общественностью «Русских вертолетных систем» Азад Каррыев рассказал РИА Новости, что стоить такой перелет во время МАКС-2019 будет 19 тысяч рублей (минимальный вариант), 23 тысячи (стандартный бизнес) и 150 тысяч (VIP, если выкупить весь вертолет).
Проводить будут более шести рейсов в день: утренний вылет из Москвы до начала шоу-программы и вылет после ее завершения. Время в полете составит 15-20 минут.
Авиасалон МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября.
Ранее «Коммерсант» писал, что в мобильном приложении «Яндекс. Такси» может появиться услуга заказа вертолета. По данным издания, переговоры ведут «Яндекс», холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА».
Источник газеты рассказал, что по задумке доставлять пассажира к вертолетной площадке будет машина, а совершить перелет можно будет от МКАД до Подмосковья (в будущем — от Садового кольца). Предполагаемая стоимость услуги не уточняется. По данным «Коммерсанта», компания Heliport Moscow предлагает в столице услугу полета на вертолете Robinson R66 примерно за 46 тысяч рублей в час.