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Создан робот-таракан, которому не страшны тапки 

Чердак + ещё 1 2 часа назад
Фото: кадр видео
Инженеров во время работы часто вдохновляет живая природа и ее создания. Ранее ученые создали гибких роботов, вдохновившись формой бактерий-возбудителей язвы и холеры. Теперь предметом их интереса стал таракан.
Робот, которого создали инженеры из Китая и США, представляет собой тонкую пластинку из поливинилиденфторида (PVDF или фторопласт-2) — полимера класса фторопластов — размером всего 3 на 1,5 сантиметра. С обеих сторон от пластинки инженеры расположили два электрода, на которые подается переменный ток, а сверху конструкцию покрыли слоем эластичного термопластика. Спереди к роботу приделали небольшую пластинку-«ножку», с помощью которой он может передвигаться.
Поливинилидентфторид — пьезоэлектрик, то есть под действием электрического тока он может расширяться или сжиматься. Прозрачный термопластик, которым покрыт робот, заставляет пластину не расширяться и сжиматься, а изгибаться в одном направлении.
Внешне такой робот мало похож на таракана: это просто прозрачная гибкая пластинка. Но некоторые свойства он все же унаследовал от насекомого. Например, его так же трудно раздавить. Эксперименты показали, что, если на робота давить весом в 100 грамм — в 1500 раз больше его собственного веса — он всего лишь ненамного снизит скорость. Если же на робота наступит человек массой около 60 килограммов, тот замедлится вдвое, но все равно сможет ползти.
Передвигается робот прыжками и может покрыть 20 длин своего тела за секунду — это самая быстрая относительная скорость передвижения среди всех роботов размером с насекомых. Также в экспериментах он показал, что может перемещаться по трубкам, подниматься по поверхностям с небольшим углом наклона и нести на себе груз размером с ядро арахиса (0,4 грамма).
Пока что робот не автономен — он получает электропитание через тонкий провод. Но ученые работают над батареей для своего механизма, а также улучшают его конструкцию, чтобы он мог обходить препятствия.
По мнению создателей, подобные роботы могут быть полезны, например, во время поисково-спасательных работ, так как могут забраться в места, куда не добраться людям и собакам, неся на себе, например, микрокамеру, чтобы можно было увидеть, что под завалами.
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Наука и техника , Технологии , Китай , США
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