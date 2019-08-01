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Россия провела рекордное с 1992 года количество пусков ракет «Союз» 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия в июле 2019 года провела пять пусков ракет "Союз" разных модификаций, достигнув результатов 1992 года, сообщается на сайте производителя носителей — Ракетно-космического центра "Прогресс".
"В июле 2019 года АО "РКЦ "Прогресс" обеспечило пять пусковых кампаний. Такое же количество запусков ракет-носителей было обеспечено в апреле 1992 года. Максимальное количество запусков — 10 пусков в месяц — предприятие выполнило в октябре 1973 года", — говорится в сообщении.
Пятого июля с космодрома Восточный была запущена ракета "Союз-2.1б" с метеоспутником "Метеор" и рядом малых аппаратов, 10 июля — "Союз-2.1в" с Плесецка и спутниками военного назначения, 20 июля — "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" с Байконура, 30 и 31 июля — "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан" и грузовым кораблем "Прогресс МС-12" с Плесецка и Байконура соответственно. При этом при запуске "Прогресса" установлен мировой рекорд по времени полета к МКС.
Россия за этот месяц провела шесть космических пусков (13 июля проведен пуск ракеты "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ"), опередив другие страны. Всего в июле в мире было проведено 11 космических запусков (по одному Европой, Индией, США и два Китаем).
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал до конца года выполнить 45 ракетных пусков.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКЦ "Прогресс"
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