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В Крыму археологи нашли уникальную римскую монету 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Фонд “Археология”
Ученые Института археологии Крыма РАН и волонтеры фонда "Археология" в некрополе Кыз-Аул, расположенном в восточном Крыму обнаружили уникальные вещи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда. Среди них — серебряный денарий, перстень с сердоликом, бусы, керамическая посуда.
— Из интересных находок стоит отметить серебряный римский денарий Домициана 88 года н.э., на котором с одной стороны изображен сам император в лавровом венке, с другой стороны — богиня Минерва, в шлеме и на корабле, — рассказал начальник экспедиции Павел Гецко.
По словам директора по развитию фонда "Археология" Олега Маркова, найденные предметы подтверждает связи между Римом и Боспором. Он предположил, что обнаруженный при раскопках серебряный денарий был платой правителей Римской империи воинам Боспорского царства для сдерживания набегов сарматских племен.
Экспедиция на полуострове будет работать до 25 августа.
Как сообщалось ранее, в Крыму при раскопках древнего некрополя Кыз-Аул археологи обнаружили неразграбленный античный склеп, а в нем скелеты 12 человек.
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Наука и техника , РАН , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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