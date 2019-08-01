Археологи в Польше нашли клад из тысячи монет

Около тысячи прекрасно сохранившихся серебряных монет, датируемых первой половиной XVII века, нашли археологи в Польше

Клад был обнаружен под фундаментом костела святого Андрея Апостола в городе Барчево Варминьско-Мазурского воеводства. Большинство монет были отчеканены во время правления короля Сигизмунда III Вазы. Среди них также попадались прусские шиллинги князя Георгия Вильгельма Гогенцоллерна , который был ленником Польши.

Это потрясающая находка, если говорить о контексте открытия и объёме научной информации, — цитирует ТАСС руководителя раскопок Аркадиуша Коперкевича.

Он пояснил, что клад непосредственно связан с историей монастыря и региона и отражает специфику финансового кризиса начала XVII столетия.

Ранее News.ru писал, что археологи нашли сокровища в затопленном городе Гераклионе в Средиземном море. Поднятые со дна золотые украшения и монеты относятся к IV и III векам до нашей эры.