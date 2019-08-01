В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

Телескоп NASA TESS зафиксировал новую экзопланету, которая расположена на расстоянии всего 31 светового года от Земли. Ей присвоили название GJ 357 d.

Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.

На данный момент ученым удалось обнаружить 4025 экзопланет, но лишь 45 из них находятся сравнительно недалеко от Солнечной системы.

GJ 357 d также вошла в это число.

Исследования показали, что она вращается на границе «зоны обитаемости» своей звезды, то есть может иметь на своей поверхности жидкую воду.

«Она получает примерно такое же количество звездной энергии от своей звезды, как Марс от Солнца», — отметили авторы нового исследования.

Теоретически, на экзопланете способна развиться жизнь — но лишь в том случае, если она обладает твердой скалистой корой и атмосферой.

В отсутствие атмосферы температура на поверхности упадет до -53 градусов Цельсия, что существенно ниже точки замерзания.

Сейчас известно, что масса GJ 357 d минимум в 6,1 раза больше земной, и она обращается вокруг своей крошечной звезды каждые 55,7 дня.

Ученые намерены продолжать исследования и получить новую информацию о близком и потенциально обитаемом мире.

Ранее сообщалось, что планеты-«снежки» признали пригодными для развития жизни.