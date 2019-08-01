Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету 

Мир24 + ещё 7 10 часов назад
Фото: Мир24
Телескоп NASA TESS зафиксировал новую экзопланету, которая расположена на расстоянии всего 31 светового года от Земли. Ей присвоили название GJ 357 d.
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
На данный момент ученым удалось обнаружить 4025 экзопланет, но лишь 45 из них находятся сравнительно недалеко от Солнечной системы.
GJ 357 d также вошла в это число.
Исследования показали, что она вращается на границе «зоны обитаемости» своей звезды, то есть может иметь на своей поверхности жидкую воду.
«Она получает примерно такое же количество звездной энергии от своей звезды, как Марс от Солнца», — отметили авторы нового исследования.
Теоретически, на экзопланете способна развиться жизнь — но лишь в том случае, если она обладает твердой скалистой корой и атмосферой.
В отсутствие атмосферы температура на поверхности упадет до -53 градусов Цельсия, что существенно ниже точки замерзания.
Сейчас известно, что масса GJ 357 d минимум в 6,1 раза больше земной, и она обращается вокруг своей крошечной звезды каждые 55,7 дня.
Ученые намерены продолжать исследования и получить новую информацию о близком и потенциально обитаемом мире.
Ранее сообщалось, что планеты-«снежки» признали пригодными для развития жизни.
Мир24: последние новости
Найдена самая быстрая звезда Млечного Пути В Польше нашли клад из тысячи серебряных монет XVII века В августе над Восточным полушарием взойдет «черная луна»
Комментарии
Наука и техника , Наука , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это ошибка»: Россия осудила расследование ООН по Сирии
Найдены пропавшие в Белом море туристы1
«Это попытка повторить 1991 год»55
СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Сибири11
«Я люблю тебя»: первое публичное признание Богомлова9
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение