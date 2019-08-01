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В центре Москвы обнаружили артефакты XVII-XVIII веков 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: mos.ru
На данный момент находки передали в археологическую мастерскую, где их детально изучат специалисты.
Археологи обнаружили следы литейной мастерской XVII–XVIII веков во время раскопок неподалеку от улицы Сретенка в центре Москвы.
В частности, были обнаружены фрагменты резервуара для воды и различные ремесленные инструменты. Среди них две керамические тигля — емкости, которые использовали для первичной выплавки металла из руды. Рядом с ними обнаружили части каменной литейной формы, но одной из которой для будущей заготовки вырезан нательный крест и две пуговицы-гирьки.
«Москва XVII—XVIII веков являлась крупным ремесленным центром, и одним из распространенных видов промыслов было медное литье, о чем и свидетельствуют данные находки», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, добавив, что артефакты прекрасно сохранились.
На данный момент артефакты передали в археологическую мастерскую, где их детально изучат специалисты. После реставрации находку передадут в фонды столичных музеев.
Улица Сретенка была основана на пути из Москвы в Троице-Сергиев монастырь (сейчас Троице-Сергиева лавра) в XII веке, также она была частью дороги во Владимир, Ростов и другие города северо-востока Руси. Улица ранее имела названия Устретенская и Стретенская в честь основанного здесь еще в конце XIV века Сретенского монастыря. В XVII столетии появилось современное название — Сретенка, и до XVIII века она была главной улицей столицы.
В XVI–XVII веках здесь располагались ряды торговцев и ремесленников. Тут жили ветошники, плотники, литейщики, сусальники и другие мастера. С XVIII века Сретенку с прилегающими к ней переулками заселили и купцы.
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Наука и техника , Алексей Емельянов , Москва
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