Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.
«На все 100%», — сказал Брайденстайн в ответ на вопрос от участников профильной конференции в Атланте о том, заслуживает ли премии МКС.
В ходе форума, посвященного коммерческой эксплуатации орбитального комплекса, он добавил, что это хорошая идея, и поинтересовался, можно ли присудить Нобелевскую премию аппарату, передает ТАСС.
В ответ из зала задали вопрос, как Брайденстайн относится к присуждению награды ему самому.
«Я ее точно не заслуживаю», — поделился мыслями руководитель НАСА.
Отмечается, что автор первого вопроса представилась как одна из основателей американской интернет-платформы Change.org. Идею о присуждении Нобелевской премии мира МКС озвучила федерация космических видеоигр. В настоящее время ее поддержали 23 человека.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии за критику «Белых касок» В Тихом океане затопили российский космический корабль «Прогресс-МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС
Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии , Джеймс Брайденстайн , NASA , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: России выставили счет за Крым114
Названа основная версия катастрофы SSJ-10032
Медведев потребовал тушить пожары «не из окон министерств»14
Укороченный взлет F-35B попал на видео4
«Кто главный здесь?» что возмутило Зеленского117
Видео
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
04:21
«Это так все хлопотно»: Алибасов о суде с «Кротом»
Шоу-бизнес
04:24
США раскрыли масштабы пожаров в России
Наука и техника Наука
00:20
«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции
Общество
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
04:51
Воруют все: что россияне похищают в магазинах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение