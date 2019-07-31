Найдена невозможная планета с тремя солнцами

Астрономы обнаружили планету, которая входит в состав системы, имеющей три красных звезды. Долгое время считалось, что такие системы не могут долго существовать из-за того, что планеты в них не имеют стабильные орбиты. Об этом сообщает издание Live Science.

Каменистая планета LTT 1445Ab, которая была обнаружена транзитным методом с помощью орбитального телескопа TESS, удалена от Земли на 22,5 светового года. Все три ее солнца относятся к М-карликам — маленьким красным зведам главной последовательности. По словам ученых, одна из звезд с поверхности планеты выглядит как большой оранжевый диск, остальные размером с Венеру на небе Земли, но примерно в сто раз ярче. Однако со временем картина может меняться.

Поиск планет обычно не проводится в системах с несколькими звездами, которые могут помешать наблюдениям транзита — прохождения планеты на фоне диска светила. Дополнительные источники света «загрязняют» данные. Кроме того, астрономы определяют массу, размеры и положение экзопланет по возмущениям в движении звезд, однако в тройных системах орбиты светил достаточно сложные.

Астрономы полагают, что планета останется на орбите вокруг одной звезды и не будет перепрыгивать к другой. Предыдущие исследования показали, что планеты, находящиеся к светилу ближе, чем на одну треть расстояния между этой звездой и другими, имеют устойчивые орбиты.