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Найдена невозможная планета с тремя солнцами 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Hubble Space Telescope
Астрономы обнаружили планету, которая входит в состав системы, имеющей три красных звезды. Долгое время считалось, что такие системы не могут долго существовать из-за того, что планеты в них не имеют стабильные орбиты. Об этом сообщает издание Live Science.
Каменистая планета LTT 1445Ab, которая была обнаружена транзитным методом с помощью орбитального телескопа TESS, удалена от Земли на 22,5 светового года. Все три ее солнца относятся к М-карликам — маленьким красным зведам главной последовательности. По словам ученых, одна из звезд с поверхности планеты выглядит как большой оранжевый диск, остальные размером с Венеру на небе Земли, но примерно в сто раз ярче. Однако со временем картина может меняться.
Поиск планет обычно не проводится в системах с несколькими звездами, которые могут помешать наблюдениям транзита — прохождения планеты на фоне диска светила. Дополнительные источники света «загрязняют» данные. Кроме того, астрономы определяют массу, размеры и положение экзопланет по возмущениям в движении звезд, однако в тройных системах орбиты светил достаточно сложные.
Астрономы полагают, что планета останется на орбите вокруг одной звезды и не будет перепрыгивать к другой. Предыдущие исследования показали, что планеты, находящиеся к светилу ближе, чем на одну треть расстояния между этой звездой и другими, имеют устойчивые орбиты.
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Наука и техника , Наука
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