«Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур

Ракету-носитель «Протон-М», предназначенную для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1, доставили на космодром Байконур

Об этом сообщили в Центре Хруничева.

«Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1, доставлена из ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, выведена на орбиту.