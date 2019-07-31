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«Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракету-носитель «Протон-М», предназначенную для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1, доставили на космодром Байконур.
Об этом сообщили в Центре Хруничева.
«Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1, доставлена из ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, выведена на орбиту.
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что телескоп «Спектр-РГ» будет работать над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий.
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Наука и техника , Анатолий Петрукович , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Eutelsat , РАН , Байконур
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