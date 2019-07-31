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В России создадут гибридный региональный лайнер 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: ЦАГИ
В подмосковном ЦАГИ имени Жуковского стартовала научно-исследовательская работа, результатом которой станет прототип перспективного регионального гибридного самолёта. Первый полет может состояться до конца следующего десятилетия.
Как следует из объявления на официальном портале Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского, проект инициирован по заказу Минпромторга России. В нем участвуют ведущие отраслевые организации: ФГУП «СибНИА», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «ГосНИИАС», а также ФГУП «ВИАМ». Основная цель работы — создание универсальной комплексной конструктивно-технологической платформы для целого семейства малых и средних летательных аппаратов. Они должны будут обеспечить транспортную доступность даже самых удаленных уголков нашей страны. В качестве первого шага в ближайшее время запланировано сформирование технического облика и примерных характеристик будущих самолётов.
Организациям предстоит за 7-10 лет с нуля разработать проекты и реализовать демонстраторы бортового оборудования, двигательных установок и конструкционных элементов. Все они должны быть современными и отвечать не только текущим, но и будущим требованиям к малой авиации. В частности, силовые агрегаты перспективных летательных аппаратов планируется сразу создавать гибридными. Аналогичным путем идут многие мировые авиапроизводители. Ранее "Популярная механика" рассказывала о новом концепте лайнера Airbus, похожем на живую птицу-переростка. Не менее диковинными выглядят проекты британского бизнес-джета с вертикальным взлетом и посадкой или французского секретного узкофюзеляжного Dragon размером с Boeing 737. Также существуют уже летающие самолёты с подобными двигательными установками — например, норвежский гидросамолет P2 Xcursion.
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Наука и техника , ЦАГИ , Минпромторг , ВИАМ , Boeing , ЦИАМ , журнал "Популярная механика"
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