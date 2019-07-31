В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура

"Пока планирование такое, что на ближайшие годы он последний астронавт ЕКА, который отправился на МКС с Байконура", — сказал Пишель.

В январе генеральный директор ЕКА Ян Вернер сообщил, что французский астронавт Тома Песке, совершивший в 2016-2017 годах полет на МКС, снова отправится на станцию в конце 2020 года. При этом он не уточнил, на каком корабле — российском или американском — полетит француз.

"Точное время полета Тома Песке зависит от того, когда американцы начнут запускать свои новые пилотируемые корабли в штатные полеты", — пояснил Пишель.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX , Starliner — компанией Boeing

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск первого Crew Dragon с экипажем на станцию планируется на 17 декабря. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Испытательный запуск к МКС первого Starliner без экипажа намечается на 17 сентября. Первый корабль с экипажем планируется запустить на станцию в испытательном режиме 30 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС. Первый такой полет планируется в мае 2020 года.