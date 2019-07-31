На холодных планетах земного типа может существовать жизнь

Ледяные планеты, когда-то считавшиеся слишком холодными, чтобы поддерживать жизнь, могут иметь пригодные для жизни участки поверхности с температурой выше нуля. К такому выводу пришли канадские исследователи в своей работе, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Planets.

В настоящее время ученые полагают, что планеты земного типа с океанами, замерзшими до экватора враждебны жизни из-за экстремального холода. Эти небесные тела находятся внутри зоны обитаемости, однако из-за температуры их обычно не рассматривают в качестве кандидатов на поиск внеземной жизни.

Такие планеты, возможно, находятся на одной из стадий своего развития и в будущем могут стать такими же, как наша планета. Такие выводы можно сделать исходя из гипотеза «Земли-снежка», которая гласит, что около 600-800 млн лет назад наша планета несколько раз была полностью покрыта льдом.

Новая работа группы ученых из Университета Торонто показывает, что на таких планетах могут существовать участки поверхности, температура которых поднимается даже выше 0 °C. Исследователи использовали компьютерную программу для моделирования различных климатических переменных на гипотетических снежных планетах. Ученые регулировали такие условия, как количество солнечного света, конфигурация континентов и содержание углекислого газа в атмосфере.

Некоторые из более теплых снежных планет, которые моделировали авторы исследования, имели достаточно теплые участки земли, чтобы удерживать жидкую воду и жизнь, даже когда их океаны были заморожены до экваторов. Ученые обнаружили, что участки суши в центре континентов вдали от замерзших океанов могут достигать температуры выше 10 °C. Это намного теплее, чем самая низкая температура, при которой может воспроизводиться жизнь, которая, по оценкам ученых, составляет -20 °C.

Результаты также показывают, что при определенных условиях земные планеты могут застрять в состоянии «снежка». Ученые привыкли думать, что планеты выходят из фазы снежного кома путем постепенного накопления углекислого газа, выделяемого вулканами. Но вода может вытянуть достаточное количество двуокиси углерода из атмосферы для того чтобы сбалансировать вулканический выход, создавая отрицательный эффект. При этом планета, согласно исследователям, может вообще никогда не расстаять.