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На озере Лох-Несс нашли новые «следы» таинственного чудовища 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ранее пользователи Сети запустили флешмоб с предложением отправиться на поиски Лох-несского чудовища.
В 21 веке было зарегистрировано рекордное количество сообщений от людей, утверждающих, что они стали якобы свидетелями появления Лох-несского чудовища в шотландском озере. Такие данные приводит Daily Mail.
В последний раз информация о появлении таинственного существа поступила от руководителя туристической компании Ричарда Кобба, который отдыхал на берегу озера вместе со своим братом. По словам мужчины, он с 1992 года посещает Лох-Несс, но то, что он увидел в этом году, ошарашило его.
«Это была невероятно спокойная, теплая ночь, и эта штука вырвалась на поверхность в нескольких сотнях ярдов. Я не мог разглядеть голову или что-то еще. Но посередине было что-то, что отличалось от всего остального. Я смотрел на него около 90 секунд. Он двигался и исчез. Я не верю, что Несси — динозавр или что-то в этом роде, но в озере наверняка что-то есть», — рассказал Кобб.
Незадолго до этого туристка из Северной Ирландии Трейси Пауэр сообщила, что видела Лох-несское чудовище. Она рассказала, как плыла на катере по направлению к замку Уркварт. Женщина сделала несколько снимков и начала рассматривать их внимательно уже по приезду домой. Туристка призналась, что относилась скептически к мифу о Лох-несском чудовище, но увиденное посеяло в ней тень сомнений.
В конце июля пользователи Сети запустили флешмоб с предложением объединиться в группу и отправиться на поиски Лох-несского чудовища. Люди вдохновились идеей взятия штурмом «Зоны 51» и устроили похожую кампания по поискам таинственного существа из шотландских легенд. Около 38 тысяч человек планируют присоединиться к флешмобу. Охота за Лох-несским чудовищем назначена на 21 сентября.
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