Томские ученые разработали топливо для новейших ядерных систем

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали ядерное топливо из тория для инновационных ядерных систем нового поколения, оно должно быть эффективным и в уже распространенных реакторах, сообщил РИА Новости представитель вуза.

В ТПУ пояснили, что расширение сырьевой базы ядерной энергетики в ближайшей перспективе может быть осуществлено задействованием тория, разведанные запасы которого на планете очень велики. Данные исследования опубликованы в AIP Conference Proceedings.

Так, ученые разработали технологию синтеза, которая поможет изготавливать различные типы ядерного топлива с дополнительными внутренними барьерами безопасности, обеспечивающими предельное выгорание делящихся изотопов и минимально возможное содержание опасных изотопов в отработанном топливе.

"В нашем случае продуктом плазмохимического синтеза является нанодисперсный порошок смеси оксидов и карбидов металлов. Порошок является основой нового класса ядерных топливных материалов, свойства которых позволяют построить ядерные энергоустановки следующего IV поколения", — привели в вузе слова научного руководителя проекта Игоря Шаманина.

Кроме того, в рамках этого исследования ученые изучают кинетику протекания плазмохимических реакций: изменяя параметры плазмы, влияют на то, какие процессы и с какой скоростью в ней протекают. Например, если стабильность плазменного потока не обеспечена и возможен выход за пределы рабочего температурного диапазона, свойства продукта будут неудовлетворительными, отметил Шаманин.

Специалист добавил, что сейчас сибирские ученые за счет управления параметрами и элементным составом плазмы создают новые пути синтеза материалов с уникальными свойствами.