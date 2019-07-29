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Найден «город великанов», в котором родился Голиаф 

Российская Газета 1 час назад
Фото: jpost.com/ "РГ"
В Израиле археологи провели очередной сезон раскопок в местечке Телль эс-Сафи и обнаружили руины гигантского города, датируемые IX и X веками до нашей эры.
Как сообщает Jerusalem Post, раскопки были проведены в древнем городе Геф, в котором, как считается, родился легендарный библейский гигант Голиаф, сразившийся с Давидом.
Голиаф был воином филистимлян. А Геф вместе с Газой, Ашкелоном, Ашдодом и Экроном был одним из пяти филистимских городов, павших в 830 году до н.э. от войск арамейского царя Азаила.
Новое исследование показало, что Геф, вероятно, появился раньше, чем ученые полагали до сих пор. Он существовал уже в XI веке до нашей эры, то есть во времена Голиафа.
Раскопки доказывают, что Геф при Голиафе был гораздо больше, чем в более поздние периоды своей истории. Археологи отмечают и необычную архитектуру — строения были монументальными и очень массивными, а в качестве строительного материала использовались огромные валуны.
Открытие согласуется с библейскими рассказами о гигантах, подобных Голиафу. По словам профессора Арена Мейра из отдела археологии Университета Бар-Илана, ранее никто не находил археологических доказательств существования гигантов.
"Мы не нашли скелетов такого же размера, как у игроков Национальной баскетбольной ассоциации, — говорит Арен Мейр. — Вероятно, легенда о гиганте Голиафе родилась как аллегория. Город Геф обладал очень впечатляющей архитектурой. А филистимляне доминировали в регионе в экономическом, военном и, возможно, культурном отношении".
По мнению исследователей, потомки израильтян и филистимлян пытались объяснить гигантский масштаб города Геф именно тем, что в нем проживали великаны.
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Наука и техника , Наука , Израиль
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