«Прогресс МС-11» затопили в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-11", отстыковавшийся в понедельник от Международной космической станции, затоплен в южной части Тихого океана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш.

"Отработавший "грузовик" сведен с орбиты, и ориентировочно в 17:30 его не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки, по расчетам, упали в южной части Тихого океана", — сообщили в пресс-службе.

Корабль отстыковался от Международной космической станции в 13:44 мск.