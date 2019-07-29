Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Прогресс МС-11» затопили в Тихом океане 

ТАСС + ещё 7 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Грузовой корабль "Прогресс МС-11", отстыковавшийся в понедельник от Международной космической станции, затоплен в южной части Тихого океана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш.
"Отработавший "грузовик" сведен с орбиты, и ориентировочно в 17:30 его не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки, по расчетам, упали в южной части Тихого океана", — сообщили в пресс-службе.
Корабль отстыковался от Международной космической станции в 13:44 мск.
"Прогресс МС-11" был запущен на орбиту на ракете "Союз-2.1а" 4 апреля с космодрома Байконур и в тот же день причалил к международной станции. Корабль впервые летел к МКС по сверхбыстрой схеме — "грузовик" прибыл к станции всего через три часа и 20 минут.
ТАСС: последние новости
На стартовой площадке Байконура установили ракету-носитель с кораблем "Прогресс МС-12" Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн "Ъ": OneWeb снова отказали в выделении частот для работы в России
Наука и техника , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США попросили Путина о помощи74
Появились новые подробности убийства блогерши11
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка42
В США назвали первого заказчика С-500
«Буря» в Донбассе обречена на провал206
Видео
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
01:45
Загорелся транспортник ВВС США
Происшествия Пожары
00:20
Помпео прокомментировал акции протеста в России
В мире
02:09
Появились новые подробности убийства блогерши
Происшествия
23:27
США попросили Путина о помощи
Политика США
01:49
«Дело чести»: скандальный генерал ответил Зеленскому
В мире Статьи
00:20
Задержанный на митинге в Москве выпрыгнул из окна
Происшествия
01:26
«Буря» в Донбассе обречена на провал
Украина Статьи
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
04:03
В России захотели полетов на Украину
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение