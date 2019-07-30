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Американский астронавт запечатлел разрушение «Прогресса» 

Lenta.ru + ещё 17 2 часа назад
Астронавт из США Ник Хейг запечатлел разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции (МКС). Об этом он рассказал в своем Twitter.
«Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут — мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте», — поделился впечатлениями астронавт.
Как отмечает РИА Новости, «Прогресс МС-11» покинул МКС 29 июля, после чего был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Части корабля упали в южной части Тихого океана.
В июле житель Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки с МКС корабля «Союз МС-13». На записи видна станция и корабль за восемь минут до стыковки.
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Наука и техника , Видео , Технологии , РИА Новости , США
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