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«Союз» с кораблем «Прогресс МС-12» готовят к старту на Байконуре 

ТК «Звезда» + ещё 6 45 минут назад
Фото: Космический центр Южный, YouTube
Пуск ракеты с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» запланирован на 15.10 мск 31 июля.
На космодроме Байконур готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12», ее старт запланирован на среду. Об этом сообщает Роскосмос.
Ракету уже установили на стартовом комплексе, заканчиваются последние наладочные работы. Прогресс доставит на орбиту груз для экипажа Международной космической станции: воду, топливо, кислород, продукты и научное оборудование.
«Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что специалисты Роскосмоса выполняют предпусковые технологические операции, проводят автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.
Запуск корабля с ракетой-носителем с аэродрома Байконур намечается на 31 июля в 15.10 мск, стыковка состоится в 18.35 мск. Полет к МКС пройдет по сверхкороткой схеме и станет заключительным в программе испытаний экого метода.
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Наука и техника , Роскосмос , Байконур
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