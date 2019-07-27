Карлики-«каннибалы»: астрономы нашли стремительно вращающиеся звезды

Астрономы с помощью телескопа Zwicky Transient Facility увидели систему из двух потухших звезд.

Система из двух потухших звезд, так называемых белых карликов, открыта астрономами на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли. Исследователям удалось разглядеть небесные тела с помощью телескопа Zwicky Transient Facility.

Объект представляет собой потухшие звезды, вращающиеся вокруг друг друга каждые семь минут. Как отмечает engadget.com, это вторая самая быстрая пара белых карликов, когда либо замеченная учеными.

Кроме того, это наиболее быстрая двойная система, для объектов которой характерен «каннибализм»: явление, когда один из объектов полностью закрывает второй, проходя между ним и Землей. Само по себе подобное «пожирание» не уникально, но его редко когда можно наблюдать в действии.

Более подробную информацию о поведении этих звезд астрономы рассчитывают получить к 2034 году, когда будет запущен европейский гравитационный телескоп eLISA. Он позволит исследовать и другие неизвестные звездные системы.