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Убийца городов: огромный астероид проскочил мимо Земли 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Ученые заметили приближающийся объект всего за несколько часов до его пролета мимо планеты.
Огромный астероид пролетел накануне всего лишь в 70 тысяч километрах от Земли со скоростью 88,5 тысячи км/час.
Опасный астероид в момент критического приближения в Землей зафиксировали ученые из Бразилии обсерватории Sonear. До этого о космическом теле ничего не было известно. Астероид получил название 2019 OK.
Эксперты говорят, что воздействия от объекта такого размера будет достаточно, чтобы «опустошить город».
Как отмечает эксперт Майкл Брауна, всегда есть риск неожиданного возникновения астероида. И, хотя риск того, что 2019 OK и другие объекты могут врезаться в Землю, остается небольшим, последствия могут «быть разрушительными», передает слова Брауна Daily Mail.
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