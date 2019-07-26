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На спутнике «Метеор-М» не работает часть приборов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Часть целевой аппаратуры не функционирует на метеорологическом спутнике "Метеор-М" номер 2, выведенном на орбиту в 2014 году, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В 2020 и 2021 годах ожидаются запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.
На сайте центра отмечается, что на спутнике "Метеор-М" номер 2 невозможно использовать по целевому назначению два прибора: модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ и бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М".
При этом основной прибор "Метеора-М" номер 2 — многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР, а также инфракрасный Фурье-спектрометр (усовершенствованный инфракрасный зондировщик) полностью функциональны.
НИЦ "Планета" — ведущая организация по эксплуатации и развитию национальных космических систем гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического назначения и мониторинга окружающей среды, а также по приему и обработке данных с зарубежных спутников, взаимодействующая с национальными гидрометеорологическими службами и космическими агентствами более 30 стран: США, ЕС, Японии, Индии, Китая, Кореи и другие.
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