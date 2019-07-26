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В России планируют создать частную многоразовую метеоракету 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
Фото: ТАСС
Многоразовая частная метеоракета может быть создана в России. Об этом сообщили ТАСС в разрабатывающей ее компании "НСТР Ракетные технологии".
"Первый вариант метеоракеты будет одноразовым, но в перспективе мы планируем сделать многоразовый вариант", — отметили в компании.
Сейчас, как сообщили в пресс-службе, завершаются работы над тестовым образцом, после испытаний которого специалисты приступят к созданию одноразовой метеоракеты. Она будет способна поднять на высоту до 130 км 10-15 кг оборудования "для метеорологических измерений, научных и технологических экспериментов и коммерческих заказов". Испытания тестовой разработки запланированы до конца 2019 года.
Проект ранее был согласован с Центральной аэрологической обсерваторией. В будущем компания планирует получить лицензию Роскосмоса. "Поскольку в перспективе мы собираемся создавать сверхлегкую ракету-носитель, то в ближайшее время мы планируем начать процесс оформления лицензии на космическую деятельность в Роскосмосе", — отметили на предприятии.
Ранее в компании сообщили о завершении испытаний жидкостного ракетного двигателя собственной разработки. Его серийное производство планируется начать в этом году.
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Наука и техника , Роскосмос
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