Биологи открыли формулу самого прочного биометериала в природе

Американские биологи из Массачусетского университета Лоуэлла и их словенские коллеги из Национального института биологии выяснили, что делает ловчие сети мадагаскарского паука Дарвина самыми крепкими в мире. Результаты исследования опубликовал журнал Communications Biology.

Паутина являются одним из самых крепких биологических материалов, известных в природе. А обитающий на острове Мадагаскар паук Дарвина (Caerostris darwini) прядет сети в 10 раз прочнее кевлара, из которого делают бронежилеты и армированные автомобильные шины.

Такие характеристики паутине придает особый состав в сочетании с большой растяжимостью — до 91% длины. Беспрецедентная прочность сетей достигается благодаря ранее неизвестному белку, богатому аминокислотой пролином. Частицы этого белка играют в паутине роль пружин, которые помогают растягиваться, сохраняя целостность общей структуры сети.

Ранее стало известно, что одиночество делает пауков агрессивными. К такому выводу пришли исследователи из Тулузского университета.