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Грядущую климатическую катастрофу признали небывалой 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Museum of London
Международная группа ученых пришла к выводу, что изменение климата, происходящее в настоящее время, является беспрецедентным за последние две тысячи лет. Об этом сообщается издание Science Alert.
Исследователи утверждают, что такие глобальные изменения, как Малый ледниковый период и средневековый климатический оптимум, были значительно меньшими по масштабу, чем нынешнее глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Этот вывод основан на данных об исторических температурах, которые были получены при анализе образцов деревьев, льда, отложений, кораллов, пещерных отложений и документальных свидетельств.
Хотя широко распространено мнение, что Малый ледниковый период охватил всю планету, в ходе новой научной работы не было продемонстрировано доказательств этого утверждения. Глобальное похолодание представляло собой ряд отдельных событий, которые произошли в разное время, в разных местах планеты и охватили лишь половину Земли. Во время средневекового климатического оптимума лишь на 40 процентах поверности земного шара температуры достигли пиковых значений.
Однако современное потепление охватывает 98 процентов планеты. По словам ученых, лишь небольшие части Западной Антарктиды пока не испытывают влияние изменения климата. При этом климатический кризис достигает таких масштабов, что он не может быть объяснен естественными изменениями.
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Наука и техника , Наука
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