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Найдены самые быстро вращающиеся звезды 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: NASA
Астрономы открыли пару звезд, которые вращаются друг вокруг друга с аномальной скоростью.
По данным исследования, полный оборот занимает всего 6 минут и 54,6 секунды.
Вся система меньше по размерам, чем одна планета Сатурн. Но, как считают ученые, она способна производить гравитационные волны, достаточно интенсивные, чтобы их можно было обнаружить лазерной интерферометрической космической антенной (LISA). Ее запуск запланирован на 2030 год, сообщает Nature.
Отмечается, что обнаружить двойные (бинарные) звезды непросто. Для земного наблюдателя они выглядят как одна точка света.
Важное открытие удалось совершить при помощи 48-дюймового телескопа в Паломарской обсерватории в Сан-Диего.
Аппаратура показала, что примерно каждые шесть минут изучаемый объект гаснет, а затем снова возвращает прежний блеск.
По мнению ученых, это происходило, когда небольшая звезда проходила перед своим более крупным собратом.
Дальнейшее исследования показали, что звезды являются белыми карликами, которые вращались по аномально сближенным орбитам.
Судя по всему, в ближайшем (по меркам Вселенной) будущем они столкнутся друг с другом, после чего последует мощный взрыв.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили загадочно мерцающую звезду. Вспышки и затемнения происходили не регулярно (как это бывает при прохождении планет или спутников), а через неравномерные промежутки времени.
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Наука и техника , Наука
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