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Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС 

РИА Новости + ещё 8 35 минут назад
Фото: © NASA
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 1.01 мск. В четверг запуск был отменен из-за погодных условий.
Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля.
Грузовой корабль должен доставить на орбиту около 2,5 тонны груза, в том числе материалы для нескольких десятков научных экспериментов, в том числе принтер-лабораторию для создания человеческих органов для их будущей трансплантации, исследования в области восстановления костной ткани и других экспериментов в области медицины и биологии. Также Dragon доставит адаптер международного образца (International Docking Adapter-3, IDA-3) для его последующей установки на МКС.
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