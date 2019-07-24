На дне Балтийского моря найден корабль эпохи Возрождения

Учёные обнаружили в Балтийском море почти идеально сохранившееся и неповреждённое судно возрастом 500 лет.

Благодаря прекрасному состоянию корабля археологи смогли датировать его эпохой Возрождения (примерно конец XV или начало XVI веков). Точное происхождение корабля неизвестно, поскольку он был построен до того времени, когда названия судов стали обычным явлением. Пока ему присвоили имя «Okänt Skepp» (швед. «Неизвестный корабль»). По словам экспертов, судно выглядит так, как будто затонуло вчера: все мачты на месте, а корпус не повреждён. На главной палубе находится невероятно редкая находка — лодка, используемая для переправки экипажа на корабль и обратно.

Первая информация о корабле появились в 2009 году, когда гидролокатор бокового обзора, которым располагает Морская администрация Швеции, обнаружил нечто необычное на морском дне. Но только спустя десятилетие морские археологи обнаружили судно во время обследования морского дна до прокладки газопровода. Для более детального изучения корабля учёные использовали дистанционно управляемые транспортные средства. Фотограмметрическая съёмка помогла получить подробные 3D-модели высокого разрешения. Команда считает, что корабль хорошо сохранился благодаря холодным и солёным водам Балтийского моря, поскольку такая среда менее благоприятна для морской жизни, которая обычно разрушает деревянные корабли.