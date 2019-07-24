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Живущие в грязи племена оказались здоровее горожан 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Ferra.ru
Интернет-проект Homo Sedens изучил разницу между здоровьем представителей африканского племени хадза и жителей городов. Африканцев, несмотря на то, что они живут в условиях антисанитарии, признали более здоровыми, чем горожан.
Хадза живут в Танзании. Мужчины племени охотятся на дичь с луком и стрелами, женщины занимаются собирательством. Им чужды блага цивилизации. Живут хадза в хижинах из травы и веток. Носят кожаные передники, обычно ходят босиком.
Рацион хадза составляют клубни и коренья, мёд, ягоды, плоды баобаба и мясо. Аборигены постоянно находятся в движении. Поэтому они крепки физически, а также имеют хорошее артериальное давление и низкий уровень холестерина. У них почти не распространены сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на антисанитарию, хадза вообще почти не болеют.
Исследователи указали на то, что люди, живущие в городах часто страдают от избыточного веса, который отрицательно влияет на здоровье. А всё потому, что мало двигаются и переедают. У хадза же таких проблем нет.
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