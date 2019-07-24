Рекордный штраф: сколько Facebook заплатит за скандал

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на рекордные $5 млрд, что является логическим завершением скандала с Cambridge Analytica, когда из социальной сети утекли данные 87 млн пользователей. Кроме того, компания Марка Цукерберга будет обязана выполнить ряд других требований, связанных с приватностью собственных юзеров.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.

Социальная сеть нарушила соглашение 2012 года с FTC, в котором обещала не делиться собранными данными без согласия их владельцев.

Этот штраф стал крупнейшим в отношении технологической компании. Сама Федеральная торговая комиссия назвала наказание «беспрецедентным». В Facebook в прошлом месяце заявили, что готовы к штрафу от FTC и специально заложили в бюджет сумму в $3 млрд Финансовый отчет компании за второй квартал ожидается на текущей неделе.

«Штраф в $5 млрд для Facebook является крупнейшим из когда-либо наложенных на компанию в связи с нарушением приватности пользователей. Он почти в 20 раз больше, чем самый большой штраф за нарушение частной жизни или безопасности данных, когда-либо примененный в мире», — говорится в официальном пресс-релизе FTC.

Кроме того, в рамках соглашения совет директоров Facebook должен быть реструктуризован — в нем появится отдельный независимый комитет по приватности.

По мнению FTC, этот комитет уменьшит «абсолютную власть» генерального директора компании Марка Цукерберга, а также займется наймом сотрудников в отдел контроля по защите приватности пользователей.

Члены комитета будут избираться «независимым комитетом по назначениям», а снять их с должности возможно только «подавляющим большинством голосом» из совета директоров Facebook.

Также Facebook обязуется проводить проверку на соответствие нормам приватности каждого своего нового продукта или сервиса. Эти отчеты будут передаваться генеральному директору и стороннему эксперту каждый квартал. Чтобы ситуация с Cambridge Analytica не повторилась, Facebook будет запрашивать у приложений, которые хотят пользоваться данными социальной сети, цель обработки этой информации. Однако нет никаких ограничений касательно того, какую именно информацию Facebook может передавать третьим лицам.

Под руку Федеральной торговой комиссии попала и технология распознавания лиц, разрабатывающаяся внутри Facebook. Согласно условиям соглашения, компания должна будет получать одобрение на создание новых моделей распознавания лиц, сохранив за собой право оставить предыдущие, уже созданные модели.

«Соглашение [с FTC] потребует фундаментального изменения в подходе к нашей работе, и оно возложит дополнительную ответственность на людей, создающих наши продукты на всех уровнях компании. Это ознаменует собой более резкий фокус на приватности в таком масштабе, которого у нас еще не было», — говорится в официальном блоге Facebook.

По информации The Washington Post, во время голосования о выборе наказания для Facebook несколько членов FTC, являющихся членами Демократической партии , выступили против штрафа, назвав его «недостаточной мерой». Кроме того, они голосовали за персональные штрафы для Марка Цукерберга и других крупных руководителей социальной сети, но это решение не нашло поддержки у остальных членов Комиссии.

Скандал с Cambridge Analytica разразился в марте 2018 года.

Сотрудники этой британской компании собирали данные об американцах, составляя так называемый «психографический портрет» избирателя, что позволяло более эффективно использовать возможности агитации во время президентской гонки в США в 2016 году.

Изначально Cambridge Analytica занималась президентской кампанией Теда Круза , но после его выхода из избирательной гонки начала работать на штаб Трампа.

Компания воспользовалась информацией, полученной от профессора Кембриджского университета Александра Когана . Он создал приложение для Facebook, которое называлось thisisyourdigitallife и якобы предсказывало поведение конкретного пользователя и формировало его психологический портрет. Информация, которую получило приложение Когана, включало в себя геолокацию, «лайки» и данные о друзьях пользователя. Как утверждал Коган, данные собирались исключительно для «академических целей».

Тем не менее, профессор передавал эти данные Cambridge Analytica, а также компании, занимающейся сбором личной информации, Eunoia Technologies.

Эта передача происходила вопреки строгим правилам Facebook, которая обещает неприкосновенность персональных данных своих пользователей. В результате из баз данных социальной сети утекли данные 87 млн человек.