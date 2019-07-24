Обнародованы сенсационные данные исследования Туринской плащаницы

Команда исследователей из Франции Италии нашла доказательства того, что проведенный в 1988 году анализ знаменитой Туринской плащаницы был проведен не в полном объеме, а потому основанные на нем выводы являются ошибочными.

Сенсационные данные приведены в исследовании, опубликованном научным журналом Archaeometry, а коротко его описывает Phys.org.

Ученые фактически перепроверили данные, полученные в далеком 1988 году. Тогда группа ученых впервые получила доступ к Туринской плащанице — небольшому куску ткани, которым, по преданию, был накрыт Иисус Христос после распятия.

Исследователям тогда разрешили изучить не всю реликвию, а отдельные куски. Из всех возможных претендентов право провести анализ получили только три организации: Аризонский университет в США, Федеральный технологический институт в Швейцарии и Оксфордский университет в Великобритании.

Проведенный тогда анализ позволил датировать ткань. Было установлено, что она относится к периоду времени между 1260 и 1390 годами. В 1988 году это сочли доказательством того, что знаменитый саван не мог быть использован во времена Христа.

Однако Ватикан отказался предоставить другим исследователям доступ к данным. Новая исследовательская группа подала в суд на Оксфордский университет, у которого имелись данные, и выиграла. Еще два года ушло на повторный анализ.

В результате ученые сочли, что выводы 1988 года являются ошибочными. Предыдущее исследование не включало изучение всей плащаницы, а лишь некоторых ее частей с краю.

При этом считается, что в средние века монахини "подделывали" некоторые части плащаницы, пытаясь восстановить повреждения, причиненные ей с течением времени.

Как отметил глава проекта Тристан Касабьянка, исходные данные тестов 1988 года показали, что образцы были неоднородными, и это автоматически делает результаты недействительными.

Исследователи полагают, что новому анализу должна быть подвергнута вся плащаница. Только это позволит установить ее точный возраст. Но чтобы это произошло, Ватикан снова должен предоставить ученым доступ к савану.