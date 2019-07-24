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Журнал Time «исключил» Россию из лунной гонки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дизайнеры журнала Time повторили обложку 1968 года о лунной гонке, но в этот раз вместо СССР соперником американцев выступил Китай.
На обложке, которая вышла более 50 лет назад можно увидеть советского космонавта и американского аэронавта, которые бегут по направлению к Луне. В новом же варианте на обложке по-прежнему бежит американец, но вместе с ним теперь бегут астронавты частных американских компаний: SpaceX и Blue Origin, а также китайский конкурент.
Главный материал номера называется «Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне». В нем говорится о том, что за последние годы наибольших успехов в новых лунных программах добились именно США и Китай, передает РИА «Новости».
Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что не стоит принимать участие в лунной гонке с США.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Россия составить конкуренцию в лунной программе Китаю и США.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , SpaceX , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Журнал Time , Китай
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