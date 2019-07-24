Журнал Time «исключил» Россию из лунной гонки

Дизайнеры журнала Time повторили обложку 1968 года о лунной гонке, но в этот раз вместо СССР соперником американцев выступил Китай

На обложке, которая вышла более 50 лет назад можно увидеть советского космонавта и американского аэронавта, которые бегут по направлению к Луне. В новом же варианте на обложке по-прежнему бежит американец, но вместе с ним теперь бегут астронавты частных американских компаний: SpaceX и Blue Origin, а также китайский конкурент.

Главный материал номера называется «Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне». В нем говорится о том, что за последние годы наибольших успехов в новых лунных программах добились именно США и Китай, передает РИА «Новости».

Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что не стоит принимать участие в лунной гонке с США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Россия составить конкуренцию в лунной программе Китаю и США.