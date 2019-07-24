El Periódico: дёшево и сердито — Индия намерена обойти США, Россию и Китай в космической гонке

Со второй попытки Индия сумела запустить к Луне автоматическую станцию с луноходом на борту, сообщает El Periódico. Но этим индийские амбиции не ограничиваются: как отмечает издание, Нью-Дели намерен продолжать освоение межпланетного пространства и вывести на орбиту собственную орбитальную станцию. А поможет в этом относительная дешевизна местных космических технологий.

Индия стремится достичь Луны и, наконец, сделала первый шаг к тому, чтобы добиться этой цели, пишет El Periódico. Тысячи учёных и школьников приветствовали запуск ракеты с межпланетной автоматической станцией «Чандраян-2» с космодрома на острове Шрихарикота, а прихожане близлежащих храмов молились о том, чтобы новые технические проблемы не помешали старту.

«Чандраян-2» должен доставить на поверхность спутника Земли посадочный модуль с луноходом. В случае успеха миссии Индия станет четвёртой страной, которой удалось достичь поверхности Луны после США, России и Китая.

Миссия состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram и небольшого лунохода Pragyan. Согласно проекту Индийской организации космических исследований, орбитальный модуль проработает на орбите спутника Земли около года, фотографируя его поверхность. В свою очередь, посадочный модуль прилунится в ранее не исследованном районе. Планируется, что на поверхности спутника луноход проработает по меньшей мере один лунный день, то есть 14 земных суток, и соберёт образцы минералов. Ожидается, что достичь орбиты Луны удастся через полтора месяца.

При этом, как отмечает El Periódico, движет Индией не столько научный интерес, сколько космическая гонка, в которой Пекин и Нью-Дели обходят прежних лидеров, Вашингтон и Москву. Кроме того, страна надеется улучшить экономические показатели благодаря своим космическим технологиям, которым характерна относительно невысокая стоимость, что откроет доступ в космос менее могущественным странам.

Так, бюджет индийской космической программы в размере €1,2 млрд не идёт ни в какое сравнение с €17,4 млрд, выделенными на космические разработки США. А миссия «Чандраян-2» обошлась Индии менее чем в €130 млн При этом в организации космических исследований не намерены останавливаться на достигнутом. Так, Индия намерена осуществить ещё одну лунную миссию в 2022 году, через год там планируют вывести аппарат на орбиту Венеры. А уже к 2030 году Нью-Дели надеется создать собственную независимую космическую станцию.

El Periódico напоминает, что отправить межпланетную станцию в космос удалось только со второй попытки. 15 июля индийские учёные по техническим причинам отложили миссию за 56 минут до запуска, когда ракета уже находилась на стартовой площадке.