Nokia выпустила современные кнопочные телефоны

В век, когда смартфоны с сенсорными кранами казалось бы полностью захватили рынок, компания HMD Global выпускает новые кнопочные телефоны. И, наверное, не зря. Ведь есть же ещё люди, которые этим пользуются.

HMD Global представила две модели Nokia 220 4G и Nokia 105. Первая — это версия с поддержкой 4G телефона, выпущенного в 2014 году. А вторая — обновлённая версия устройства 2017 года.

Nokia 220 4G имеет маленький экран диагональю 2,4 дюйма и с разрешением 160 х 120 пикселей. Оперативной памяти у него 16 МБ, а встроенной — 24 МБ. Работает телефон под управлением операционной системы Smart Feature. Между прочим, в ней есть предустановленные приложения Facebook и Twitter, а ещё FM-радио. Оснащён аппарат аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который может поддерживать автономность до 27 дней в режиме ожидания. Цена Nokia 220 4G составила 39 евро (около 2740 рублей).

Экран Nokia 105 ещё меньше — 1,77 дюйма с тем же разрешением. Работает под управлением Nokia Series 30+. Имеет 4 МБ оперативной и столько же флэш-памяти. Аккумулятор у него ёмкостью 800 мАч, держит заряд до 25 дней в режиме ожидания. Стоит Nokia 105 каких-то 13 евро (около 913 рублей).