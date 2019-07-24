Кубсат LightSail-2 развернул солнечный парус

С помощью паруса космический корабль LightSail-2 будет использовать силу солнечного света для изменения высоты своей орбиты.

Парус аппарата LightSail-2 представляет собой квадрат серебристой фольги площадью 32 квадратных метра. Солнечный парус является первым космическим кораблём на орбите Земли, который приводится в движение одним лишь солнечным светом благодаря воздействию импульса фотонов. Спутник может привести к революционным достижениям в межпланетных и даже межзвёздных исследованиях.

Модульный кубсат, размеры которого составляют всего лишь 10×10×30 сантиметров, был запущен вместе с другими космическими кораблями на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy 25 июня. LightSail-2 вышел на почти круговую орбиту на высоте примерно 720 километров над Землёй. Первоначальные проверки систем прошли успешно, однако руководители миссии отложили развёртывание солнечного паруса на две недели после получения противоречивых показаний магнитометров и «вялых» характеристик электромагнитных моментных стержней, которые используются для изменения ориентации космического корабля. Теперь развёртывание паруса успешно состоялось и заняло около трёх минут. Примерно через месяц парус должен преодолеть атмосферное сопротивление и поднять свою орбиту. В будущем аналогичные солнечные паруса должны заменить обычные ракетные двигатели в межпланетных зондах.