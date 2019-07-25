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И. о. гендиректора МАГАТЭ назначен представитель Румынии 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Фото: Reuters
Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после смерти Юкия Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.
«Совет управляющих МАГАТЭ назначил Корнела Феруцэ исполняющим обязанности гендиректора. В последние шесть лет он работал ближайшим помощником (Юкии) Амано, координировал работу агентства на целом ряде направлений», — приводит РИА Новости слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
22 июля стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни.
Амано возглавил организацию в декабре 2009 года.
Накануне иранские СМИ сообщили, что Амано мог быть убит.
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Наука и техника , Михаил Ульянов , МАГАТЭ , РИА Новости , Вена , Румыния
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