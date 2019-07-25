И. о. гендиректора МАГАТЭ назначен представитель Румынии

«Совет управляющих МАГАТЭ назначил Корнела Феруцэ исполняющим обязанности гендиректора. В последние шесть лет он работал ближайшим помощником (Юкии) Амано, координировал работу агентства на целом ряде направлений», — приводит РИА Новости слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

22 июля стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни.

Амано возглавил организацию в декабре 2009 года.

Накануне иранские СМИ сообщили, что Амано мог быть убит.