Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после смерти Юкия Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.
«Совет управляющих МАГАТЭ назначил Корнела Феруцэ исполняющим обязанности гендиректора. В последние шесть лет он работал ближайшим помощником (Юкии) Амано, координировал работу агентства на целом ряде направлений», — приводит РИА Новости слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
22 июля стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни.
Амано возглавил организацию в декабре 2009 года.
Накануне иранские СМИ сообщили, что Амано мог быть убит.