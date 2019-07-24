Ученые узнали о миллионах тонн льда на Луне

На поверхности Луны находится больше воды, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, пишет «Лента.ру».

На основании исследований, проведенных на Меркурии с помощью данных Обсерватории Аресибо, космического аппарата MESSENGER и зонда LRO, ученые определили, что на Меркурии имеются кратеры, дно которых всегда скрыто в тени и покрыто толстым слоем льда, не поддающегося разрушению.

Ученые сравнили кратеры Меркурия с кратерами Луны и пришли к выводу, что на спутнике Земли также содержится скрытая в тени замерзшая вода.

Специалисты изучили 2 тысячи кратеров Меркурия и 12 тысяч кратеров Луны, сравнили их друг с другом по отношению диаметра к глубине. Выяснилось, что «обмеление» кратеров Меркурия из-за льда напоминает аналогичные процессы на Луне, вследствие чего ученые сделали вывод, что материал, который накапливается в мелких кратерах на Луне, содержит миллионы тонн льда.