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Ученые узнали о миллионах тонн льда на Луне 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
Фото: Reuters
На поверхности Луны находится больше воды, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, пишет «Лента.ру».
На основании исследований, проведенных на Меркурии с помощью данных Обсерватории Аресибо, космического аппарата MESSENGER и зонда LRO, ученые определили, что на Меркурии имеются кратеры, дно которых всегда скрыто в тени и покрыто толстым слоем льда, не поддающегося разрушению.
Ученые сравнили кратеры Меркурия с кратерами Луны и пришли к выводу, что на спутнике Земли также содержится скрытая в тени замерзшая вода.
Специалисты изучили 2 тысячи кратеров Меркурия и 12 тысяч кратеров Луны, сравнили их друг с другом по отношению диаметра к глубине. Выяснилось, что «обмеление» кратеров Меркурия из-за льда напоминает аналогичные процессы на Луне, вследствие чего ученые сделали вывод, что материал, который накапливается в мелких кратерах на Луне, содержит миллионы тонн льда.
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Наука и техника , Наука , Lenta.ru
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