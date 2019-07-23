Канадские ученые нашли генетически уникальный северный народ

Исследователи из Университета Макгилла обнаружили, что популяция инуитов Канадского Арктического архипелага генетически отличается от всех известных народов.

Как правило, у жителей Севера в силу их образа жизни и наследственности выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, у них чаще развивается выпячивание стенки (аневризма) сосудов головного мозга.

Канадские исследователи изучили геном инуитов и обнаружили несколько черт, характерных лишь для этой народности. В частности, жители Канадского Арктического архипелага отличаются очень хорошим метаболизмом жиров и адгезией между клетками. Это может быть следствием того, что они приспособились к жирной диете и экстремальному холоду.

Отмечается, что неевропейские популяции, особенно изолированные народы в отдаленных районах мира, редко представлены в генетических исследованиях.

Понимание генома изолированных народов с уникальным генетическим фоном, таких как инуиты, позволит ученых разработать для них подходящие методы лечения.