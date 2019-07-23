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Канадские ученые нашли генетически уникальный северный народ 

Инфо 24 1 час назад
Фото: ТАСС
Исследователи из Университета Макгилла обнаружили, что популяция инуитов Канадского Арктического архипелага генетически отличается от всех известных народов.
Как правило, у жителей Севера в силу их образа жизни и наследственности выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, у них чаще развивается выпячивание стенки (аневризма) сосудов головного мозга.
Канадские исследователи изучили геном инуитов и обнаружили несколько черт, характерных лишь для этой народности. В частности, жители Канадского Арктического архипелага отличаются очень хорошим метаболизмом жиров и адгезией между клетками. Это может быть следствием того, что они приспособились к жирной диете и экстремальному холоду.
Отмечается, что неевропейские популяции, особенно изолированные народы в отдаленных районах мира, редко представлены в генетических исследованиях.
Понимание генома изолированных народов с уникальным генетическим фоном, таких как инуиты, позволит ученых разработать для них подходящие методы лечения.
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Наука и техника , Наука
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