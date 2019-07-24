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Роботу «Федору» перед полетом в космос завели страницу в Twitter 

РИА Новости + ещё 3 42 минуты назад
Фото: © РИА Новости
Роботу "Федору", готовящемуся к полёту на Международную космическую станцию, создали аккаунт в Twitter, где показали вид внутри корабля "Союз" его глазами.
"Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих — просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к МКС 22 августа 2019 года", — написано от имени робота в первом сообщении.
Ранее сообщалось, что "Федора" привезли на "Байконур", где он пройдет подготовку к полёту в космос.
К первому сообщению в Twitter робота прикреплено видео, в котором показан интерьер корабля "Союз" его глазами.
В следующем сообщении "Федор" поправил свой номер на F-850, сославшись на неловко работающие после виброиспытаний руки. Сообщение сопровождается фотографиями, среди которых сам робот, привязанный веревкой к креслу внутри корабля.
Оба сообщения "Федора" в своем Twitter процитировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. До этого он пояснил своим подписчикам, почему "Федора" пришлось переименовать в Skybot F-850. По словам Рогозина, робот сам попросил об этом.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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