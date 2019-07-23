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Обнаружены признаки неизвестной глобальной катастрофы 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Гаррисберга в США обнаружили внутри окаменелых моллюсков времен плиоценовой и плейстоценовой эпох свидетельства столкновения неизвестного астероида с Землей. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи нашли десятки стеклянных шариков диаметром не более нескольких миллиметров, содержащих диоксид кремния (кремнезем). Такие «бусины» формируются по воздействием высокой температуры при вулканической или промышленной деятельности, а также в результате падения метеоритов. Окаменелости, содержащие шарики, принадлежат формации Тамиами во Флориде, штате США. Их возраст охватывает промежуток времени от пяти миллионов лет назад до 12 тысяч лет назад.
Подобные образования, формирующиеся при ударе метеорита, называются микротектитами. Если это происхождение подтвердится, то эти шарики окажутся первыми микротектитами, найденными во Флориде, и первыми обнаруженными в раковинах окаменеллых моллюсков.
Однако ископаемые останки животных, содержащие «бусины», находились в четырех разных геологических слоях, то есть относятся к разным периодам времени. Ученые полагают, что возможной причиной может быть вымывание микротектитов в течение тысячелетий, либо сразу несколько падений крупных метеоритов на территорию Флориды, о которых пока ничего не известно. Дальнейшие исследования осложняются тем, что карьер, где были найдены моллюски, в настоящее время используется для строительства жилья.
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Наука и техника , Наука , США
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